“مدير المرصد السوري”: عملية نقل المرتزقة السوريين مستمرة، ولكن المرصد السوري توقف عن النشر لأنه “لاحياة لمن تنادي” لا أحد يريد أن يستمع ولا أحد يريد أن يحرك ساكناً من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول الغربية

“مدير المرصد السوري”: عملية نقل المرتزقة السوريين مستمرة، ولكن المرصد السوري توقف عن النشر لأنه “لاحياة لمن تنادي” لا أحد يريد أن يستمع ولا أحد يريد أن يحرك ساكناً من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول الغربية

“مدير المرصد السوري”: عملية نقل المرتزقة السوريين مستمرة، ولكن المرصد السوري توقف عن النشر لأنه “لاحياة لمن تنادي” لا أحد يريد أن يستمع ولا أحد يريد أن يحرك ساكناً من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول الغربية المرصد السوري مستمر بالإحصاء رغم ذلك

الإعلام التركي الإخواني قوي واستطاع كسب بعض الأصوات، مشهد ترهونة ليس بالغريب علينا، شاهدنا أكبر من هذا المشهد في عفرين 18 آذار/ مارس من العام 2018 عندما غزا الجراد التركي، وجراد المرتزقة التابعين لتركيا مدينة عفرين وقاموا بنهب كل ماخف وثقل حمله، هذه ثقافتهم وهذه هي أخلاقهم الإخوانية الأردوغانية

عدد قتلى المرتزقة من الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا فاق الـ400 بينهم نحو 27 من الأطفال، وعدد الواصلين إلى ليبيا بلغ نحو 14000 مرتزق من الجنسية السورية، كما جرى نقل عناصر جهاديين من تنظيم القاعدة وتنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا عبر الأراضي التركية، المرتزقة السوريين تعتمد عليهم تركيا بشكل كبير، وهم يقودون العمليات في ليبيا تحت إشراف ضباط أتراك