مدير "المرصد السوري": عملية نقل المرتزقة للقتال في ليبيا لم تعد بشكل سري فهي تجري باستمرار.. خرجت من عفرين حافلات تقل عناصر من فصائل وتشكيلات "الجيش الوطني" الموالي لتركيا أمس.. وقد جرى وداعهم في ساحات عفرين في مشهد احتفالي.. 120 مقاتلا انضموا إلى نحو 3300 كانوا في معسكرات التدريب ليصبح الرقم 3420 عنصرا على الأقل بينهم أطفال وصلوا معسكرات التدريب.. نحو 9000 مقاتل وصلوا ليبيا وعملية النقل مستمرة بدون توقف وسط معلومات عن ارتفاع الخسائر البشرية دون أن تصل جثثهم إلى سوريا.. تركيا غيرت من أساليبها في إقناع المقاتلين للذهاب إلى ليبيا.. سابقا كانت ترغبهم بالمكاسب المالية والامتيازات أما الآن فهي ترهبهم عبر فتح سجلات قادة تلك الفصائل والمقاتلين الرافضين الذهاب إلى ليبيا التي تحتوي الكثير من الانتهاكات.. وثقنا اليوم انتهاك لعنصر في السلطان مراد الذي خطف فتاة كردية واغتصبها لأنها رفضت الزواج منه.. المرصد السوري لا يستطيع رصد الطائرات التركية التي تنطلق من مطار غازي عنتاب إلى إسطنبول ومن ثم إلى ليبيا.. هذا دور الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية كونها قضية نقل مرتزقة دون حياء من قبل أردوغان وليس عمليات نقل لقوات تركية.. المقاتلون السوريون في ليبيا بعضهم لديه جنسية أوربية وآخرون كانوا عناصر في تنظيم "الدولة الإسلامية".. هناك دول أوروبية متعاونة ضد نقل المرتزقة بينما يوجد الكثير ممن يتعارض مع فتح هذا الملف.. هل هذه الدول ترغب في ذهابهم إلى ليبيا للقتال والتخلص منهم؟

