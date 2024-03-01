مدير المرصد السوري: عندما استهدفت إسرائيل هذا المنزل هو رسالة واضحة لـ”حزب الله” والإيرانيين أننا نراقبكم أينما كنتم حتى لو كنتم في منطقة ليست حاضنه شعبيه لكم فلستم في مأمن من ضرباتنا، 3 من كانوا في هذه الفيلا أحدهم قتل والآخران نقلا على حمالات لايعلم مصيرهما كون الأمر يتعلق بالدائرة الإيرانية الضيقة في استهداف فيلا بمنطقة مدنية استأجرتها ميليشيات غير سورية، هل الاستهداف والأمر يتعلق بمستشارين إيرانيين لهم علاقة ببطاريات الدفاع الجوي كون محيط بانياس تحوي دفاعات جوية أم يتعلق بمطار حميميم الذي نقل إليه سلاح إيراني وطائرات إيرانية في الآونة الأخيرة ولا يوجد منشآت إيرانية في بانياس ولا يوجد أي معسكرات أو تواجد عسكري إيراني في المنطقة ومحيطها لأنها بعيدة عن الحدود اللبنانية والحدود مع الجولان المحتل.