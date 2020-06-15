“مدير المرصد السوري”: عندما وقفت واشنطن إلى جانب تركيا إبان عملية “نبع السلام” واحتلت رأس العين وتل أبيض، كان موقف الرئيس الأمريكي ترامب يشيد بأخلاق أردوغان الذي كان يحتل مناطق سورية ويحارب حلفاء واشنطن الذين كانوا يدحرون إرهاب تنظيم “داعش” وهم قوات سوريا الديمقراطية

“مدير المرصد السوري”: عندما وقفت واشنطن إلى جانب تركيا إبان عملية “نبع السلام” واحتلت رأس العين وتل أبيض، كان موقف الرئيس الأمريكي ترامب يشيد بأخلاق أردوغان الذي كان يحتل مناطق سورية ويحارب حلفاء واشنطن الذين كانوا يدحرون إرهاب تنظيم “داعش” وهم قوات سوريا الديمقراطية

“مدير المرصد السوري”: عندما وقفت واشنطن إلى جانب تركيا إبان عملية “نبع السلام” واحتلت رأس العين وتل أبيض، كان موقف الرئيس الأمريكي ترامب يشيد بأخلاق أردوغان الذي كان يحتل مناطق سورية ويحارب حلفاء واشنطن الذين كانوا يدحرون إرهاب تنظيم “داعش” وهم قوات سوريا الديمقراطية، أعتقد ذات الموقف في ليبيا، الرئيس الأمريكي يدعم تركيا بصورة أو أخرى

أقول للشعب الليبي هناك مدينة صغيرة لا تتجاوز مساحتها عشرة كيلو مترات اسمها عين العرب “كوباني” سكانها من الكُرد السوريين موجودة على الحدود السورية – التركية “كسرت أردوغان وداعش”