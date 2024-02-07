مدير المرصد السوري: عندما يتعلق الأمر بقيادات في إيران أو بـ”حزب الله” اللبناني فإن إسرائيل سوف تستهدفهم وإن كانوا داخل المدن..

إسرائيل استهدفت شارع الحمراء عبر عملاء لها مدّوها بالمعلومات وقد يكون هناك عملية اغتيال وراءها..

عدد القتلى 10 بينهم 6 مدنيين 2 غير سوريين و2 لا يعرف إن كانوا سوريين أم لا.

طال الاستهداف موقع في شارع الحمرا ومنطقة الملعب البلدي واستهداف آخر قرب مصفاة حمص قد يكون لمستودع أسلحة عند دوار تدمر جنوب المدينة.

9 انفجارات على الأقل دوت في حمص ومحيطها.