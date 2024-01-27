مدير المرصد السوري: في أقل من 24 ساعة تم الهجوم الثاني على القواعد الأمريكية في سورية.. مسيرات “المقاومة الاسلامية” استهدفت حقل العمر النفطي.. وشهدت القاعدة الأميركية في معمل كونيكو للغاز هجوما آخر أدى لإصابة 3 جنود أمريكيين نقلوا خارج سورية.. بالتزامن مع الهجوم أمس تم إسقاط طائرتين مسيرتين بينما تمكنت أخرى من إصابة القاعدة.. قبل قليل كان هناك هجمات بالمسيرات على حقل العمر تزامنت مع تدريبات لقوات “التحالف الدولي” في الحقل