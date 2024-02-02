مدير المرصد السوري: في الاستهداف الإسرائيلي هذا اليوم قتل مستشار في “الحرس الثوري” الإيراني وشخص عراقي معه وجاء مقتله بعد نحو 40 يوم من مقتل رضي الموسوي وهذا يدل على أن المستشارين الإيرانيين لم ينسحبوا من سورية وأن إيران لا زالت متواجدة في سورية.

أمريكا وإيران لا تريدان الدخول في حرب مفتوحة في هذا الوقت بالذات.

هناك بنك أهداف للأمريكيين وقد تستغل أمريكا مقتل جنودها في الأردن وتدمّر البنى التحتية للمليشيات الإيرانية في البوكمال وصولاً إلى دير الزور وقد تصل إلى البادية السورية، 3 مسيرات للميليشيات الموالية لإيران استهدفت قواعد أمريكية داخل سورية بعكس الأوامر الإيرانية الصارمة بعدم التعرض للقواعد الأمريكية بأي نوع من الاستهداف ومن هي الجهة التي أطلقت هذه المسيرات غير معروفة والمهم أنها انطلقت من الأراضي العراقية.