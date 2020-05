مدير المرصد السوري: في شهر نوفمبر الفائت تكلمتُ ضمن مداخلة على الحدث حول بداية نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا، آنذاك لم تتحدث الأمم المتحدة ولم يتحدث المبعوث الدولي إلى أن تفاقم الأمر

في شهر نوفمبر تكلمتُ ضمن مداخلة على الحدث حول بداية نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا، آنذاك لم تتحدث الأمم المتحدة ولم يتحدث المبعوث الدولي

مدير المرصد السوري: في شهر نوفمبر الفائت تكلمتُ ضمن مداخلة على الحدث حول بداية نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا، آنذاك لم تتحدث الأمم المتحدة ولم يتحدث المبعوث الدولي إلى أن تفاقم الأمراليوم بات نحو (9600) مقاتل من الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا وهم من حملة الجنسية السورية بالإضافة إلى مجموعات جهادية جرى إرسالهم من تركيا إلى ليبيا عبر جسر جويوهم ممن أدخلهم أردوغان ومخابراته سابقاً إلى الأراضي السورية من أجل تدمير ثورة أبناء الشعب السوري لتحويلها من ثورة شعب إلى حرب ما بين نظام بشار الأسد ومجموعات متطرفة ارهابية، المبعوث الدولي والأمم المتحدة لماذا لايتحدثون عن قضية تجنيد أطفال سوريين، هذه جريمة حرب، جريمة بحق الإنسانية، عندما نوثق (17) طفلاً سوري قتلوا في ليبيا من بين (304) قتيل من المرتزقةفصيل "السلطان مراد" الفاسد الذين يرتكب أبشع أنواع الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري في عفرين، يقوم بتجنيد أطفال تحت مغريات مالية، أطفال يبحثون عن عمل، ولاتزال عملية تجنيد السوريين للقتال في ليبيا مستمرة حتى اللحظة.

