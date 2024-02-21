مدير المرصد السوري: في محيط العاصمة دمشق سمعت أصوات انفجارات كما سمع أصوات مضادات للدفاع الجوي، هذه المرة انطلقت الدفاعات الجوية بعكس الاستهداف صباح اليوم في حي كفرسوسة وأدى لاغتيال شخصيتين من جنسية غير سورية، لم نتأكد من وقوع استهداف إسرائيلي جديد استهدف مواقع انتشار الإيرانيين وحزب الله اللبناني جنوب العاصمة دمشق، هناك خرق أمني كبير ونشرنا عن اعتقال 19 في دمشق وحمص بتهمة التعامل مع إسرائيل، لا يوجد أي انسحاب للمستشارين الإيرانيين من سوريا والذين خرجوا كانوا 5 فقط في عملية تبديل.