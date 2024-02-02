مدير المرصد السوري: قتل إيراني وعراقي كان معه وثالث مجهول الهوية حتى اللحظة، في الاستهداف على مزرعة قرب إدارة الحرب الإلكترونية تابعة لحزب الله اللبناني، وفي الاستهداف الآخر على طريق الغزلانية قرب مطار دمشق الدولي لم يكن هناك خسائر بشرية كون أن المزرعة أخليت قبل أيام، إسرائيل واضح أن لديها معلومات استخباراتية بأن حركات جرت داخل هذه المزارع، القيادات غادروا من دير الزور والبادية السورية تحسباً لضربات أمريكية وسلمت القيادة في تلك المنطقة لحزب الله اللبناني ولواء فاطميون الأفغاني، حتى اللحظة مستشارين من الحرس الثوري الإيراني يوجد في دمشق وريف دمشق وحماة وحلب واللاذقية، إذا كان المرصد يعلم بأماكن وجود إيران ما بالك بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، والاستخبارات الدولية، لم تتمكن الدفاعات الجوية من إسقاط أي صاروخ إسرائيلي.