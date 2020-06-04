مدير “المرصد السوري”: قتل 9 على الأقل بينهم 4 من الجنسية السورية إضافة إلى خسائر مادية كبيرة في القصف الإسرائيلي اليوم على مركز البحوث العلمية ومعامل الدفاع في منطقة الزاوي التابعة لمصياف غرب حماة.. هذه المنطقة بالتحديد قصفت قبل 14 شهرا في نيسان العام الفائت.. قتل حينها 14 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية.. ودمرت الضربات مركزا لتطوير الصواريخ أرض أرض متوسطة المدى. الإيرانيون لا يزالون يستخدمون هذه المنطقة التي يتواجد فيها مركز البحوث العلمية ومعامل الدفاع. الأهداف الإسرائيلية داخل الأراضي السورية باتت واضحة.. قبل أيام كان هناك استهداف في البوكمال وقبله جرى استهداف معامل الدفاع في حلب. مراكز البحوث العلمية تتبع لقوات النظام وتواجد الإيرانيين هناك من أجل تطوير الأسلحة وهو سبب تكرار استهدافها. القصف الإسرائيلي يتزايد ويشمل كامل التراب السوري دون وجود رد حقيقي رغم قرب الجولان المحتل

مدير "المرصد السوري": قتل 9 على الأقل بينهم 4 من الجنسية السورية إضافة إلى خسائر مادية كبيرة مدير "المرصد السوري": قتل 9 على الأقل بينهم 4 من الجنسية السورية إضافة إلى خسائر مادية كبيرة في القصف الإسرائيلي اليوم على مركز البحوث العلمية ومعامل الدفاع في منطقة الزاوي التابعة لمصياف غرب حماة.. هذه المنطقة بالتحديد قصفت قبل 14 شهرا في نيسان العام الفائت.. قتل حينها 14 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية.. ودمرت الضربات مركزا لتطوير الصواريخ أرض أرض متوسطة المدى. الإيرانيون لا يزالون يستخدمون هذه المنطقة التي يتواجد فيها مركز البحوث العلمية ومعامل الدفاع. الأهداف الإسرائيلية داخل الأراضي السورية باتت واضحة.. قبل أيام كان هناك استهداف في البوكمال وقبله جرى استهداف معامل الدفاع في حلب. مراكز البحوث العلمية تتبع لقوات النظام وتواجد الإيرانيين هناك من أجل تطوير الأسلحة وهو سبب تكرار استهدافها. القصف الإسرائيلي يتزايد ويشمل كامل التراب السوري دون وجود رد حقيقي رغم قرب الجولان المحتل Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, June 4, 2020