مدير المرصد السوري: كافة الميليشيات الموالية لإيران مستنفرة حاليا وأعادت تموضعها تحسباً لأي هجوم سواء أكان في الميادين ودير الزور أو في البوكمال وتدمر.. كما جرى إخلاء المنازل التي كانوا متمركزين فيها لأنه من المحتمل أن تبدأ الهجمات في أي لحظة..الولايات المتحدة لديها منطقة جغرافية تتمركز فيها وهي ديرالزور والميلشيات الإيرانية تنتشر في الجهة المقابلة ومن الممكن أن تستهدف منطقة البوكمال على الحدود السورية – العراقية والميادين وديرالزور