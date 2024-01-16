مدير المرصد السوري: كان هناك 4 انفجارات وقعت في أطراف حلب الجنوبية الشرقية وهذه المنطقة خاضعة لسيطرة الإيرانيين، هناك انفجار وقع في إدلب في مستوصف قديم ولم يسجل سقوط ضحايا، إذا كان القصف بصواريخ بالستية لماذا لم ينهار المبنى بشكل كامل، كان هناك استهداف بصاروخ من قبل المجموعات الموالية لإيران قرب مركز للمخابرات الأمريكية والبريطانية في الحسكة، لماذا إيران تضرب صواريخ على إدلب من أكثر من 2000 كيلو متر ولم تستخدم صواريخها في سوريا، الصاروخ في الحسكة استهدف محيط سجن غويران ولكن الهدف لم يكن السجن.