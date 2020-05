المرصد السوري

مدير "المرصد السوري": كثيرون من عناصر "داعش" الأوروبيين تسللوا للعودة إلى أوروبا ضمن المهاجرين عبر سواحل ليبيا.. وبعض الذين ذهبوا إلى ليبيا كانوا يخططون بالأساس للوصول إلى أوروبا.. وهناك منهم من كانوا في سجون الفصائل الموالية لتركيا في شمال حلب.. وقد تم السماح لهم بالهرب والانتقال إلى ليبيا بهدف الوصول إلى الشواطئ الإيطالية.. الدول الأوروبية حصلت على قائمة أسماء.. وبعض تلك الدول ستستخدم القوائم لمواجهة أردوغان بشأن تسهيل هروبهم إلى أوروبا.. ولكن أزمة كورونا وانشغال العالم ساعدت هؤلاء على التسلل بسهولة.. وفي الشهر الأول للأزمة تمكن نحو 60 شخص من الوصول إلى أوروبا وتزايد العدد حتى 400 لاحقا.. ولم نستطع توثيق ما بعد هذا الرقم ولكن نعتقد أن الأعداد كبيرة.. أما في إدلب فهناك سماسرة لاستقطاب المرتزقة مقابل الحصول على 100 دولار أمريكي عن كل مقاتل يغررون به للقتال في ليبيا

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, May 25, 2020