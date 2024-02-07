مدير المرصد السوري: كل ما قيل عن أن الإيرانيين قلّصوا من نفوذهم داخل سورية عارٍ عن الصحة ونحن نقول 5 من المستشارين في “الحرس الثوري” الإيراني فقط من غادروا سورية وإيران لديها مستشارين في مناطق مختلفة من سورية قامت بسحبهم من دير الزور خشية الضربات الأمريكية أو بالاتفاق مع أمريكا لكي لا يكون هناك تصعيد داخل الأراضي السورية أو العراق، 10 قتلى بينهم 6 شهداء مدنيين، وقتيلان من “حزب الله” اللبناني والشخص الثالث يرجح أنه قيادي في “الحرس الثوري” أو المجموعات الموالية لإيران، والشخص العاشر مجهول الهوية..في استهداف اسرائيلي لمبنى مؤلف من قبو وطابقين في شارع الحمرا بحمص،

استهدف مرآب لإحدى الإدارات الخدمية جنوب حمص أدى لتدمير آليات في المرآب واستهداف آخر في مزرعة غرب حمص قرب المصفاة وتعتبر هذه المنطقة حاضنة لـ”حزب الله” اللبناني.