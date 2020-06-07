“مدير المرصد السوري”: كل ما قيل عن انسحاب الإيرانيين من الأراضي السورية نحن كذبناه بالحقائق عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق نفوذ المليشيات الإيرانية، مساء أمس كان هناك 8 ضربات جوية استهدفت قاعدة “المعيزيلة” شرق دير الزور بعد وصول تعزيزات عسكرية قبل أيام إلى تلك المنطقة، وأدى القصف إلى مقتل 12 عنصرا من الموالين لإيران

المفارقة أن العملية ذاتها كانت قد جرت في الـ16 من الشهر الفائت، حيث وصلت تعزيزات عسكرية إيرانية إلى تلك القاعدة، وبعدها بأيام قليلة جرى استهداف المعيزيلة بغارات يرجح أنها إسرائيلية، أما المصادفة تكمن بأن الاستهداف السابق كان يوم السبت والاستهداف الحالي كان يوم السبت، التحالف الدولي والإسرائيليين كانوا يهدفون لإغلاق طريق “طهران – بيروت” الذي يمر من تلك المنطقة