مدير المرصد السوري: لا نستطيع التأكيد إذا ما كان الهجوم إسرائيلي أو غير إسرائيلي، استهداف أحد مقرات حزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب وجرى تدمير المقر، هل هو استهداف لحزب الله أو للحرس الثوري الإيراني أو استهداف الحشد الشعبي العراقي الذي يتواجد قادة من هذا الحشد في منطقة السيدة زينب وتحديداً النجباء وحزب الله العراقي المتهمين باستهداف القواعد الأمريكية، قد يكون المستهدف قيادي من الدرجة الأولى لكن حتى اللحظة ليس معلوم من أي مجموعة، هناك معلومات مؤكدة عن وجود خسائر بشرية لكن لا معلومات من هم، هذه المقرات ليست مستودعات، هي شخصيات تجتمع في هذه المقرات.