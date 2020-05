مدير "المرصد السوري": لا يوجد أي انسحاب للقوات الإيرانية من الأراضي السورية.

مدير "المرصد السوري": لا يوجد أي انسحاب للقوات الإيرانية من الأراضي السورية.. وعلى العكس من ذلك رصدنا تعزيزات لميليشيات عراقية موالية لإيران قبل يومين من القصف الذي رجحنا أنه إسرائيلي استهدف قاعدة عسكرية للميليشيات في ريف دير الزور.. وقتل 7 من عناصر تلك الميليشيات من الجنسية العراقية.. لا يوجد تغيير استراتيجي حول تواجد الميليشيات الإيرانية.. وقد يكون هناك انسحاب لقادة إيرانيين من ريف دير الزور وجنوب دمشق لتسليم زمام القيادة لآخرين من جنسيات أخرى.. كما رصدنا انسحاب من عدة نقاط في البادية وتسليمها إلى ميلشيات موالية لروسيا من الجنسية السورية جرى نقلهم من درعا والقنيطرة.. إيران توحي بأنها انسحبت خوفا من عملية عسكرية تحضر من قبل الهروب "التحالف الدولي" وإسرائيل بغطاء روسي على غرب الفرات لقطع طريق "طهران-بيروت" وطردها من الأراضي السورية.. هناك من أعاد الحياة لتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي ظهر فجأة ونفذ عمليات كثيرة ضد الميليشيات الموالية لإيران وقوات النظام و"قسد"

