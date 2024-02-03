مدير المرصد السوري: لا يوجد أي رد من قبل المجموعات الموالية لإيران على القواعد الأمريكية بعد تدمير الأخيرة لبنك أهداف للميليشيات قبل 24 ساعة.. الضربات أربكت إيران بشكل كبير ولكنها لم تؤثر على الوجود الإيراني في سورية.. إيران اتخذت تدابيرها قبل الضربات ومن قتل هم حراس هذه المقرات.. قيادات الحرس الثوري الإيراني انسحبت باتجاه دمشق وبقي بعض منهم وما يعرف بالحجاج ولواء فاطميون الأفغاني.. القتلى هم 29 قتيلا من ضمنهم 6 من الجنسية اللبنانية و10 قتلى في ديرالزور ومحيطها من ضمنهم سوريين.. الضربات دمرت بعض منازل مستولى عليها من حزب الله اللبناني وهناك قتلى تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم خوفا من استهدافات أمريكية.