“مدير المرصد السوري”: لا يوجد انسحاب لإيران من الأراضي السورية، هناك محاولة إيرانية للحفاظ على طريق “طهران – بيروت”، لكن بذات الوقت هناك إصرار إسرائيلي لاستهداف كامل التواجد الإيراني في سوريا

“مدير المرصد السوري”: لا يوجد انسحاب لإيران من الأراضي السورية، هناك محاولة إيرانية للحفاظ على طريق “طهران – بيروت”، لكن بذات الوقت هناك إصرار إسرائيلي لاستهداف كامل التواجد الإيراني في سوريا

“مدير المرصد السوري”: لا يوجد انسحاب لإيران من الأراضي السورية، هناك محاولة إيرانية للحفاظ على طريق “طهران – بيروت”، لكن بذات الوقت هناك إصرار إسرائيلي لاستهداف كامل التواجد الإيراني في سوريا، إيران منذ العام الفائت بدأت تعتمد على الموالين لها من حملة الجنسية السورية والعراقية والأفغانية، بينما قادة تلك العناصر يكونون من “الحرس الثوري”

ليست المرة الأولى التي تقصف بها قاعدة “المعيزيلة” في ريف دير الزور الشرقي، في الـ”16″ من الشهر الفائت أيضاً كان هناك ضربات جوية يرجح أنها إسرائيلية بعد استقدام تعزيزات من قِبل الميليشيات الموالية لإيران من داخل الأراضي العراقية إلى تلك القاعدة

قبل أيام وصلت تعزيزات مؤلفة من نحو 30 آلية، ومساء أمس جرى قصف المعيزيلة بـ”8″ ضربات جوية من طائرات يرجح أنها إسرائيلة أدت لمقتل ما لا يقل عن (12) عنصراً من حاملي الجنسية العراقية والأفغانية