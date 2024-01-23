مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان: إسقاط المسيّرة مؤكد، ولكن لمن تعود هذه المسيرة هل هي تابعة لمهربين، أم أنها تابعة للاستطلاع الأردني أو الإسرائيلي، أمس كانت هناك تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء ريف درعا الغربي دون أن تطلق أي رصاصة باتجاه هذه المسيرات، النظام اعترف بإسقاط مسيرة دون تحديد لمن تكون هذه المسيرة، وفي حال كانت أردنية كيف تمكن النظام من إسقاطها وهناك تنسيق بين الجانبين في محاربة المخدرات، واليوم عثر على 6 جثث متفسخة على الحدود السورية- الأردنية، أي أن عمليات تهريب المخدرات باتجاه الأردن مستمرة وبشكل كبير جداً.