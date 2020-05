لدينا معلومات أولية وليست قطعية عن مقتل ضابط تركي بعد إصابته بجروح خطيرة نتيجة التفجير الذي استهدف آلية تركية على طريق حلب – اللاذقية

"مدير المرصد السوري": لدينا معلومات أولية وليست قطعية عن مقتل ضابط تركي بعد إصابته بجروح خطيرة نتيجة التفجير الذي استهدف آلية تركية على طريق حلب – اللاذقية الـ"M4".. وقد نشرنا سابقا عن تهديدات عديدة من جهاديين أنه في حال فتح طريق حلب – اللاذقية في الشق الممتد من سراقب إلى اللاذقية ستعود رؤوس الجنود الأتراك إلى تركيا.. المنطقة التي جرى فيها التفجير تبعد مئات الأمتار عن مقار الحزب الإسلامي التركستاني وفصائل الأوزبك وتنظيم حراس الدين.. هناك أكثر من 10 آلاف جندي تركي دخلوا إلى محافظة إدلب أو ما تعرف بمنطقة "بوتين – أردوغان" منذُ شهر شباط / فبراير الفائت وحتى اللحظة.. وهناك آلاف الجهاديين الذين جرى إخراجهم من تلك المنطقة باتجاه تركيا وليبيا خلال الأشهر الفائتة.. كما أن هناك تنظيمات وجماعات جهادية مثل حراس الدين والأوزبك لا يريدون من الروس والأتراك فتح الطريق الدولي حلب – اللاذقية

