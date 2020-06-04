المرصد السوري لحقوق الانسان


مدير “المرصد السوري”: للمرة الثانية خلال 14 شهرا إسرائيل تستهدف معامل الدفاع في مصياف

مدير “المرصد السوري”: للمرة الثانية خلال 14 شهرا إسرائيل تستهدف معامل الدفاع في مصياف وهو مركز لتطوير الصواريخ من نوع أرض-أرض متوسطة المدى ويعمل فيه إيرانيين وضباط من الحرس الثوري الإيراني.. قتل اليوم ما لا يقل عن 9 بينهم 4 من الجنسية السورية.. الدفاعات الجوية أسقطت صاروخ أو أكثر ولكن هناك تدمير لمستودعات ومراكز لتطوير الصواريخ في منطقة البحوث العلمية. العام الفائت استهدفت إسرائيل مركز البحوث العلمية ومعامل الدفاع في مصياف وقتل حينها 14 عنصرا من الإيرانيين والميليشيات الموالية لها من الجنسية السورية الذين يعملون مع الإيرانيين. الاستهداف يأتي بعد شهر من استهداف معامل الدفاع في حلب.. أي أن إسرائيل تستهدف كامل التراب السوري

مدير "المرصد السوري": للمرة الثانية خلال 14 شهرا إسرائيل تستهدف معامل الدفاع في مصياف

مدير "المرصد السوري": للمرة الثانية خلال 14 شهرا إسرائيل تستهدف معامل الدفاع في مصياف وهو مركز لتطوير الصواريخ من نوع أرض-أرض متوسطة المدى ويعمل فيه إيرانيين وضباط من الحرس الثوري الإيراني.. قتل اليوم ما لا يقل عن 9 بينهم 4 من الجنسية السورية.. الدفاعات الجوية أسقطت صاروخ أو أكثر ولكن هناك تدمير لمستودعات ومراكز لتطوير الصواريخ في منطقة البحوث العلمية. العام الفائت استهدفت إسرائيل مركز البحوث العلمية ومعامل الدفاع في مصياف وقتل حينها 14 عنصرا من الإيرانيين والميليشيات الموالية لها من الجنسية السورية الذين يعملون مع الإيرانيين. الاستهداف يأتي بعد شهر من استهداف معامل الدفاع في حلب.. أي أن إسرائيل تستهدف كامل التراب السوري

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, June 4, 2020

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