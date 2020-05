مدير "المرصد السوري": ليس هناك أي انسحاب للإيرانيين من الأراضي السورية

مدير "المرصد السوري": ليس هناك أي انسحاب للإيرانيين من الأراضي السورية.. وقبل أيام كانت هناك قوات من "لواء المهدي" الموالية لإيران انتشرت في الميادين.. ورصدنا في 25 أبريل/نيسان الفائت إعادة تموضع لميليشيات الحرس الثوري في محيط الميادين بعد انتشارها داخل مدينة الميادين في 20 من الشهر ذاته.. ما يجري هو إعادة تموضع للميليشيات الموالية لإيران تجري بشكل مستمر.. وللمفارقة روسيا الآن تتجه من البادية إلى دير الزور.. وأعتقد أن روسيا سوف تحاول نزع نقاط التفتيش الإيرانية ووضع مكانها ميليشيات موالية لروسيا.. أما في جنوب حلب فلا نزال نشهد انتشارا لقوات "حزب الله" اللبناني والميليشات الموالية لإيران.. وهناك مصدر من أبناء الشيعة ومقرب من إيران قال لنا: روسيا تريد التعامل مع إسرائيل لإنهاء الوجود الإيراني في سورية.. ولا يوجد إمكانيات مالية لبقاء الميليشيات الإيرانية في سورية.. الروس لا يثقون في بشار الأسد لأنهم يرغبون بإنشاء ميليشيات تابعة لهم وموالية لروسيا داخل قوات النظام وميليشيات أخرى تأتي من الخارج

