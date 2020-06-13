“مدير المرصد السوري”: مايجري هو اعادة انتشار لحزب الله اللبناني فقط وليست الميلشيات الموالية لإيران، الميلشيات الموالية لإيران تعزز وجودها في شرق سوريا، لكن تواجد ميلشيات الدفاع الوطني في منطقة البوكمال على مايبدو أنه رسالة للمجتمع الدولي بأن روسيا هي التي تحكم مفاصل الاقتصاد ومناطق النظام في الأراضي السورية

روسيا هي التي تشرف على ميلشيات الدفاع الوطني في سوريا، هناك أوامر روسية بأن تسحب حواجز “الفرقة الرابعة” من كافة التراب السوري وتعود إلى مناطق تواجدها في العاصمة دمشق ومحيطها

مدينة البوكمال تقع على طريق طهران – بيروت وهي بوابة إيران للدخول إلى الأراضي السورية، إذا ما أغلقت البوكمال وسيطرت عليها روسيا، لن تسطيع إيران استخدام هذه المنطقة للتنقل عبر طرفي الحدود السورية – العراقية، البوكمال عصب استراتيجي للإيرانيين في حال تكمنت روسيا من إغلاق هذا العصب، تكون حققت مطلب أساسي للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل

جيش النظام السوري لايوجد لديه أعداد كافية للانتشار في كافة التراب السوري ولديه انتشار كضباط فقط في دير الزور، لذلك روسيا تعتمد على عناصر المصالحات والفيلق الخامس والآن الدفاع الوطني