"مدير المرصد السوري": ما حدث أمس في منطقة "ضمير" بريف دمشق كان انشقاقا لعناصر من الفرقة الرابعة من عناصر المصالحات

"مدير المرصد السوري": ما حدث أمس في منطقة "ضمير" بريف دمشق كان انشقاقا لعناصر من الفرقة الرابعة من عناصر المصالحات.. هؤلاء العناصر اشتبكوا مع آخرين ضمن هذه الفرقة ما أدى لمقتل 7 من المنشقين "عناصر المصالحات".. "الفرقة الرابعة" من المفترض أن تكون مقراتها في دمشق وريفها لكننا بدأنا نشاهدها في كامل التراب السوري في مناطق سيطرة النظام.. الفرقة الرابعة تهيمن على قوات النظام العسكرية.. روسيا تريد من الفرقة الرابعة أن تعود إلى مقراتها وقواعدها في العاصمة دمشق ومحيطها.. وهناك رفض من "ماهر الأسد" الذي يعتبر الفرقة الرابعة رديف أساسي لشقيقه "بشار الأسد" وإبقاءه في الحكم.. ماهر الأسد قالها في مرحلة من المراحل إن مهمته الرئيسية حماية شقيقه وليس حماية سوريا

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, June 14, 2020