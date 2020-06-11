مدير “المرصد السوري”: ما علاقة رئيس الوزراء السوري عماد خميس بتأزم الأوضاع الاقتصادية نتيجة العقوبات الدولية ونتيجة سرقات رامي مخلوف.. المفارقة أن النظام انتهى من مهندس الكهرباء عماد خميس ليعين مهندسا مدنيا بديلا عنه.. لا نعلم كيف لمهندس مدني مختص بالإنشاءات والطرق أن يحل الأزمة الاقتصادية في سورية! اعتقد أن هذا هروب للنظام السوري من الأمر الواقع في سورية وهو تدهور الليرة السورية وتدهور الأوضاع الاقتصادية دون أن يتمكن النظام من البحث عن حلول جدية لأزمة المواطن السوري التي استشرت بشكل كبير جدا وخصوصا في مناطق سيطرة النظام.. أما عن أسباب إقالة رئيس الوزراء السوري.. فالسبب المعلن هو الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة السورية.. وقد وصل مرتب الموظف السوري في الدوائر الحكومة إلى نحو 20 دولار شهريا.. وقبل أيام عندما ارتفع الدولار إلى 3700 ليرة.. كنا نتحدث عن نحو 15 دولار كدخل شهري للمواطن السوري.. هم أعطوا ذريعة تأزم الأوضاع الاقتصادية

المرصد السوري مدير "المرصد السوري": ما علاقة رئيس الوزراء السوري عماد خميس بتأزم الأوضاع الاقتصادية نتيجة العقوبات الدولية ونتيجة سرقات رامي مخلوف.. المفارقة أن النظام انتهى من مهندس الكهرباء عماد خميس ليعين مهندسا مدنيا بديلا عنه.. لا نعلم كيف لمهندس مدني مختص بالإنشاءات والطرق أن يحل الأزمة الاقتصادية في سورية! اعتقد أن هذا هروب للنظام السوري من الأمر الواقع في سورية وهو تدهور الليرة السورية وتدهور الأوضاع الاقتصادية دون أن يتمكن النظام من البحث عن حلول جدية لأزمة المواطن السوري التي استشرت بشكل كبير جدا وخصوصا في مناطق سيطرة النظام.. أما عن أسباب إقالة رئيس الوزراء السوري.. فالسبب المعلن هو الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة السورية.. وقد وصل مرتب الموظف السوري في الدوائر الحكومة إلى نحو 20 دولار شهريا.. وقبل أيام عندما ارتفع الدولار إلى 3700 ليرة.. كنا نتحدث عن نحو 15 دولار كدخل شهري للمواطن السوري.. هم أعطوا ذريعة تأزم الأوضاع الاقتصادية Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, June 11, 2020