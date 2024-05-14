مدير المرصد السوري: ما يجري بحق السوريين في لبنان هي تجارة بمأساتهم بالتوازي مع حملة عنصرية ضدهم.. السلطات اللبنانية تدعي عودة السوريين بشكل طوعي وبالحقيقة هي تجبر السوريين على العودة وترتكب الانتهاكات بحقهم.

الحل الجذري لملف اللاجئين السوريين في دول الجوار إيجاد حل يؤمن حياة كريمة لهم في سورية.. والدول تريد القول أن سوريا بلد آمن ولكن الواقع مختلف.. ومن يضمن لهم أن يعودوا دون ملاحقة أمنية من النظام السوري.. والسوريون باعوا ممتلكاتهم ومنازلهم لمغادرة سورية.. وفي سورية لا وجود لمقومات الحياة.