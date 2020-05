مدير "المرصد السوري": ما يزيد عن 10 آلاف مرتزق من الجنسية السورية وصلوا إلى ليبيا

مدير "المرصد السوري": ما يزيد عن 10 آلاف مرتزق من الجنسية السورية وصلوا إلى ليبيا.. واختفى أكثر من 9 آلاف جهادي كانوا في منطقة إدلب تم نقلهم خلال الأشهر الفائتة إلى ليبيا.. والسؤال موجه إلى المجتمع الدولي وأجهزة المخابرات الدولية.. كيف انتقل الجهاديين من سورية إلى تركيا وصولا إلى شمال إفريقيا؟ هؤلاء نقلوا منذ أكتوبر العام الفائت عبر السفن والمطارات بطريقة غير شرعية وبتمويل قطري.. وعملية نقل المقاتلين لا تزال مستمرة.. والاتحاد الأوروبي يجب أن يكون له موقفا واضحا

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, May 26, 2020