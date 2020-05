مدير "المرصد السوري": ما يفعله أردوغان هو تفريغ لمناطق تواجد هؤلاء المرتزقة في سورية وإحلال قوات جديدة مكانهم

مدير "المرصد السوري": ما يفعله أردوغان هو تفريغ لمناطق تواجد هؤلاء المرتزقة في سورية وإحلال قوات جديدة مكانهم.. وهذا يؤكد ما قلناه بأن أردوغان أدخل أكثر من 10 آلاف جندي تركي للسيطرة على المنطقة الممتدة من جسر الشغور وحتى جرابلس منذ شهر شباط/فبراير. القوات الليبية تمكنت من أسر قيادي في فيلق الشام كان أحد المؤيدين لتنظيم "داعش" حسب تغريدة له في العام 2014.. وهذا يؤكد وجود عناصر من تنظيم القاعدة في صفوف "الجيش الوطني" التابع للحكومة المؤقتة تم زجهم للقتال في ليبيا.وفي عفرين يرد ضابط تركي على مواطنين كرد اشتكوا من تسلط وانتهاكات الفصائل الموالية لتركيا وقال لهم: قريبا جدا سوف نرسلهم جميعا إلى ليبيا حتى ننتهي منهم.. حيث يستخدمهم أردوغان للتخلص منهم ومن انتهاكاتهم التي قاموا بها داخل الأراضي السورية.. هؤلاء المرتزقة يذهبون للقتال في ليبيا تحت شعارات وانتصارات خلبية ولكن في الواقع أن ضباط وعناصر الجيش التركي يقفون في الصفوف الخلفية بينما هؤلاء المرتزقة يقاتلون لأجل أردوغان ولأجل الأموال. أردوغان الذي وعدهم بالصلاة في الجامع الأموي وإذا به يصلي في جامع عفرين ومزارة الشيخ حنان ويحتل أراضي سورية.

