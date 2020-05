"مدير المرصد السوري": مسؤول أمني سابق في تنظيم "الدولة الإسلامية" مابين عامي 2014 – 2016 في منطقة تدمر، ذهب للقتال في ليبيا برفقة 48 من عناصره

"مدير المرصد السوري": مسؤول أمني سابق في تنظيم "الدولة الإسلامية" مابين عامي 2014 – 2016 في منطقة تدمر، ذهب للقتال في ليبيا برفقة 48 من عناصره، جميعهم ينحدورن من ريف حمص الشرقي، وبعد مقتل والي حمص في تنظيم الدولة انتقل إلى إدلب وبايع "جبهة النصرة"، بعد الاحتلال التركي لعفرين خرج من مناطق تحرير الشام وأصبح عنصراً ضمن "فرقة الحمزة"، أي أن المسؤول ذهب مع مجموعته الداعشية تحت مسمى "فرقة الحمزة" للقتال في ليبيا عبر الأراضي التركيةكان هناك سابقاً أكثر من 4000 مقاتل من الجنسية التونسية مع تنظيم الدولة الإسلامية في سورية، قُتل منهم المئات داخل، ومئات في العراق، ومن تبقى منهم نُقلوا إلى ليبيا، نأمل أن يكون هناك تسوية للوضع في سورية وليبيا للحفاظ على الإنسانية.

