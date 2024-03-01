مدير المرصد السوري: مستشار إيراني و2 من مرافقيه من جنسية غير سورية قتلوا بالاستهداف الإسرائيلي لفيلا في بانياس.. المستهدف القيادي رضى زراعي يعمل بكتيبة الرادارات القريبة من موقع الاستهداف.. إسرائيل استهدفت الأراضي السورية منذ بداية العام الحالي 20 مرة من ضمنها 14 عن طريق الجو.. إسرائيل ترصد تحركات الإيرانيين وحزب الله بشكل كبير في أي بقعة بسورية.. قتل خلال الاستهدافات 41 من العسكريين من ضمنهم 7 من قيادات الحرس الثوري الإيراني و9 من حزب الله اللبناني و3 من العراقيين بالإضافة لسقوط شهداء مدنيين كانوا في منطقة الاستهدافات