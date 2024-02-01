مدير المرصد السوري: مشاكل الشرق الأوسط لن تُحل بالحرب بل ستحل بالاتفاقيات وما دون حل شامل لن يكون هناك سلام طالما الجميع يشارك بقتل شعوب هذه المنطقة.

إيران دفعت مليارات الدولارات من أجل فرض نفوذها في سورية ولن تنسحب منها ولديها مشروع وهدف من أجل بسط نفوذها وكل ما يجري هو من أجل المصالح الإيرانية.

حجم الرد الأمريكي لا أحد يعلمه وقد يكون قاس.

أمريكا وإيران لا تريدان الاشتباكات المباشرة أما على الأراضي السورية فهي الحلقة الأضعف وليس غريبا أن تستهدف أمريكا الميليشيات على الأراضي السورية وخصوصا انها نفذت منذ الحرب على غزة 16 هجوما على تلك الميليشيات وقتلت نحو 30 منها.

أمريكا قد تستهدف الميليشيات الإيرانية ولكن لن تستطيع إلا أن تقوم باستهداف مكان يحقق نصر شكلي لأمريكا.. انسحاب الميليشيات الإيرانية هو محاولة لامتصاص الغضب الأمريكي على مقتل الجنود في الأردن ولا علاقة له بالقصف الإسرائيلي ومقتل الضباط الإيرانيين.. “الحرس الثوري” أصدر أوامر صارمة لجميع الميليشيات العاملة تحت إمرته بأنه يمنع استهداف القواعد الأمريكية تحت طائلة المسؤولية ومن من خرج من سوريا من المستشارين هو عدد قليل بل انتقل عدد كبير منهم من دير الزور إلى دمشق لإدارة العمليات من قبل “الحرس الثوري”.. 106 هجمات من المجموعات العاملة مع إيران على القواعد الأمريكية ولم يقتل أي جندي.