مدير المرصد السوري: مطار المزة العسكري استهدف بصاروخ وليس بمسيرة كما ذكرت “سانا” بأنها دخلت من الجولان، هناك إسقاط لصاروخين من قبل الدفاعات الجوية وهناك إرباك في صفوف قوات النظام بعد أن نكرت إسرائيل وقالت أنها لم تستهدف الأراضي السورية، هناك صاروخ سقط في حرم منطقة مطار المزة العسكري بعد ساعات من وصول طائرة شحن للإيرانيين من ديرالزور، كان هناك شظايا صاروخ عسكري وقع على منزل في منطقة السيدة زينب ولا معلومات عن مقتل إيرانيين، هناك تعمد لإسرائيل لاستهدف شخصيات إيرانية حيث قتلت 7 مدنيين من أجل قتل عناصر من حزب الله اللبناني في حمص قبل يومين أي إنها لاتهتم لسقوط شهداء مدنيين مقابل قتل قيادات من حزب الله وإيرانيين وتحقيق أهدافها كما تم استهداف في السيدة زينب في ديسمبر الفائت قتل فيها رضا الموسوي.