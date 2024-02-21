مدير المرصد السوري: مقتل 2 من جنسية غير سورية داخل الشقة السكنية والثالث قتل في محيط المبنى نتيجة سقوط ركام من جدار الشقة على رأسه، الشقة تابعة للإيرانيين الذين استهدف قبل قليل مستودع لهم في البوكمال، إسرائيل يجب أن تعترف من هي الشخصيات المستهدفة، على مايبدوا إسرائيل لم تريد تدمير المبنى بشكل كامل ليس خوفاً على المدنيين بل لإرسال رسالة واضحة لإيران بأن العمليات الانتقائية باتت أيضاً في سوريا ليس فقط في لبنان، مستودع البوكمال مرتبط بالشق الأمريكي شرق سوريا، هو مستودع عائد لميليشيات موالية لإيران.