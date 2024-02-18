مدير المرصد السوري: ممتلكات أبناء عفرين وزيت زيتونهم تباع من قبل الذين استولوا عليها وهؤلاء هم أنفسهم استولت الميليشيات الإيرانية على منازلهم وممتلكاتهم في المحافظات السورية التي هجروا منها.

روسيا وإيران والنظام السوري لاعلاقة لهم بالديمقراطية.. وبالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تعتبر راعية الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم مسؤولوا الملف السوري في خارجيات هذه الدول يدافعون عن تركيا وسياسة أردوغان بحق اللاجئين السوريين ويعتبرونه الحضن الدافئ.. عملية التغيير الديمغرافي تجري برعاية السلطات التركية وصمت المجتمع الدولي.. 6 سنوات مرت على احتلال عفرين وتهجير أهلها وتوطين آخرين من المحافظات السورية مكانهم رغم التقارير الدولية ولجان التحقيق الدولية والسلطات التركية ضربت بها عرض الحائط واستمرت بعملية التوطين.. العودة الطوعية للسوريين التي تتحدث عنها تركيا غير واقعية وهؤلاء دفعوا مبالغ مالية كبيرة لدخول تركيا بحثا عن ملاذ آمن.. نحن بالمرصد السوري لحقوق الإنسان نصدر بيانات إعلامية ونرسل للجهات الدولية ونسلط الضوء على الانتهاكات بحق السوريين.. ولكن المؤسسات الدولية لا تستمع لأن الدول الراعية لهذه المؤسسات لديها مصالح مع تركيا أهم من ملفات حقوق الإنسان.. حقوق الإنسان ليست أولوية لبعض الدول المتشدقة “إعلاميا” بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي كنا نعتبرها مدارس لحقوق الإنسان.