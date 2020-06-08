“مدير المرصد السوري”: منذ أن بدأت عملية “نبع السلام” شمال شرق سورية، بدأنا نشاهد عناصر سابقين في تنظيم “الدولة الإسلامية” والمرصد السوري لاحق وجود عراقيين ضمن فصيل “أحرار الشرقية” كانوا في التنظيم سابقاً إلى أن توصلنا إلى المعطيات والخيوط الكاملة عن تلك الكتيبة المؤلفة من 40 عنصراً عراقياً يقودهم “أبو وقاص” العراقي متواجدين في منطقة الباب يعملون ضمن “أحرار الشرقية”

المفارقة أن قائد كتيبة العراقيين اختفى قبل نحو شهرين والمعلومات تشير أنه في ليبيا أو مصر، ليلحق بـ”أبو حذيفة الحموي” القيادي في “أحرار الشام” والذي خرج إلى مصر مع مبالغ مالية

تركيا تقول أنها تحارب تنظيم “الدولة الإسلامية”، كيف تتواجد كتيبة العراقيين على بعد عشرات الأمتار من نقاط تمركز القوات التركية في منطقة الباب، وكيف تنقل بعض من عناصر الكتيبة العراقية إلى منطقة “نبع السلام” لولا علم المخابرات التركية

قبل أسابيع تحدثنا عن فرار عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” من أحد السجون في منطقة الباب، وإذا بهم هؤلاء العناصر باتوا في ليبيا، كيف فروا من هذا السجن ودخلوا الأراضي التركية وباتوا في ليبيا؟؟!