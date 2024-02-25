مدير المرصد السوري: منذ استهداف الكلية الحربية بحمص التي اتهمت روسيا والنظام “الهيئة” بالوقوف خلفها جرى إسقاط نحو 30 مسيرة غير متطورة تابعة لهيئة تحرير الشام.. الحرب لن تتوقف ما بين “الهيئة” والنظام ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” وهي تشهد قصف يومي بين الجانبين وعمليات لقوات النظام في إدلب..

“الهيئة” لن تتوقف عن عملياتها وفي حال اندلاع حرب قد تحاول السيطرة على حلب ولن تستطيع ذلك لأن روسيا لن تسمح لها بالسيطرة على حلب.. ليست المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط مسيرات تابعة لـ”الهيئة” من قبل الدفاعات الجوية التابعة للنظام وبعض هذه المسيرات وصل وقتل عسكريين ومدنيين