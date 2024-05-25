مدير المرصد السوري: منطقة المزة تعتبر أهم معاقل الإيرانيين وميليشياتها من أجل العيش بعيدا عن المناطق التي باتت مكشوفة من قبل إسرائيل.. وهناك حركة شراء كبيرة لعقارات ومنازل في المنطقة لصالح الإيرانيين.. المستهدف بتفجير المزة اليوم هو من الشخصيات العاملة مع حزب الله اللبناني.. منطقة المزة التي جرت فيها اغتيالات عدة.. وبعد الاستهداف الإسرائيلي لقائد محور “المقاومة” اعتمدت قيادة الميليشيات على ضباط من دير الزور.

الأراضي السورية باتت سهلة ومفتوحة لكل من يريد أن ينفذ عمليات داخلها بدء من الجولان السوري المحتل وصولا إلى أقصى الحدود السورية مع العراق وتركيا.