مدير المرصد السوري: من أرسل تلك المسيرة تعمد قتل قوات الكوماندوس وتعمد أن لا يقتل الأمريكيين في محاولة لجر “قسد” لمعركة غرب الفرات مع الميليشيات الموالية لإيران، مقتل 5 وجرح 20 من قوات الكوماندوس باستهداف مهاجع منامة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حقل العمر النفطي والذي لا علاقة له بمقرات الأمريكيين.

29 قتيل بين سوريين وعراقيين ولبنانيين في القصف الأمريكي الذي دمر 28 موقعاً لتلك الميليشيات في مناطق تمتد بين البوكمال ودير الزور،

6 لبنانيين انتشلت جثامينهم في قصف لمبنى في دوار البلعوم.