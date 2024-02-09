مدير المرصد السوري: من الذي استهدف مطار المزة العسكري؟، صاروخ سقط داخل حرم المطار بعد وصول طائرة شحن إيرانية من مطار دير الزور العسكري باتجاهه، وكان هناك الدفاعات الجوية للنظام انطلقت بكثافة وتصدت للهجوم الصاروخي، وتمكنت من إسقاط أحد الصواريخ على الأقل، وسقطت شظايا صواريخ الدفاعات الجوية على أحد المنازل في منطقة السيدة زينب، لا معلومات عن سقوط خسائر بشرية في منطقة السيد زينب، فيما توجهت سيارات الإسعاف إلى هناك، النظام أُربك حقيقة الأمر، وتحدث عن طائرات مسيرة دخلت من الجولان المحتل وتوجهت نحو غرب دمشق.