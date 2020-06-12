مدير “المرصد السوري”: من المؤسف أن نستمر بنشر إحصائيات نقل المرتزقة للقتال في ليبيا دون أن يستمع المجتمع الدولي ويقوم بإيقاف عملية نقلهم. أكثر من 13 ألف مرتزق من حملة الجنسية السورية باتوا في ليبيا.. وهناك معلومات عن وجود آخرين في معسكرات التدريب تمهيدا لنقلهم قريبا. أما عدد القتلى تجاوز 390 بينهم نحو 25 طفلا.. وعدد الأطفال المجندين نحو 260 على الأقل.. تتراوح أعمارهم بين الـ14 و18 عاما. الضباط الأتراك والمرتزقة كانوا رأس حربة في معارك طرابلس وترهونة.. شاهدنا عمليات النهب على غرار عفرين في ليبيا من قبل عناصر الفصائل الموالية لتركيا.. والأموال أصبحت تدفع بشكل منظم بعد التقدم الذي حققته حكومة الوفاق على حساب الجيش الوطني الليبي. “أبو يعرب الأثري” لم يكن قياديا في تنظيم القاعدة وإنما طرد من جبهة النصرة قبل سنوات وذهب إلى منطقة عفرين وشغل قائد مجموعة بعد انضمامه لصفوف الفصائل الموالية لتركيا.

مدير "المرصد السوري": من المؤسف أن نستمر بنشر إحصائيات نقل المرتزقة للقتال في ليبيا دون أن يستمع المجتمع الدولي مدير "المرصد السوري": من المؤسف أن نستمر بنشر إحصائيات نقل المرتزقة للقتال في ليبيا دون أن يستمع المجتمع الدولي ويقوم بإيقاف عملية نقلهم. أكثر من 13 ألف مرتزق من حملة الجنسية السورية باتوا في ليبيا.. وهناك معلومات عن وجود آخرين في معسكرات التدريب تمهيدا لنقلهم قريبا. أما عدد القتلى تجاوز 390 بينهم نحو 25 طفلا.. وعدد الأطفال المجندين نحو 260 على الأقل.. تتراوح أعمارهم بين الـ14 و18 عاما. الضباط الأتراك والمرتزقة كانوا رأس حربة في معارك طرابلس وترهونة.. شاهدنا عمليات النهب على غرار عفرين في ليبيا من قبل عناصر الفصائل الموالية لتركيا.. والأموال أصبحت تدفع بشكل منظم بعد التقدم الذي حققته حكومة الوفاق على حساب الجيش الوطني الليبي. "أبو يعرب الأثري" لم يكن قياديا في تنظيم القاعدة وإنما طرد من جبهة النصرة قبل سنوات وذهب إلى منطقة عفرين وشغل قائد مجموعة بعد انضمامه لصفوف الفصائل الموالية لتركيا. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, June 12, 2020