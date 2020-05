"مدير المرصد السوري": من ذهب للقتال في ليبيا، ذهب للدفاع عن أردوغان سيدهم وقائدهم وفي سبيل الإرتزاق لاعلاقة لهم بأبناء الشعب السوري

"مدير المرصد السوري": من ذهب للقتال في ليبيا، ذهب للدفاع عن أردوغان سيدهم وقائدهم وفي سبيل الإرتزاق لاعلاقة لهم بأبناء الشعب السوري، من أُلقي القبض عليه من قبل الجيش الوطني الليبي هو في "فيلق الشام" جناح الإخوان المسلمين في سوريا، هذا القائد في عام 2014 كان مؤيد لتنظيم "الدولة الإسلامية" عندما كان التنظيم يسيطر على أجزاء واسعة من الأراضي السورية ..عدد الواصلين إلى ليبيا فاق الـ"10" آلاف مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا وهم في الصفوف الأمامية على جبهات القتال، قُتل منهم حتى اللحظة نحو 320 والشيء المحزن أن بينهم أطفال، مجموعات من فرقة السلطان مُراد ذهبت إلى ذوي طفل كردي في عفرين بعد أن تم تجنيده للقتال في ليبيا وقضى في وقت لاحق ضمن صفوف الفصائل المرتزقة في ليبيا، وهددوهم في حال لم يخرجوا على الإعلام التركي وينفون ويكذبون هذه المعلومة بطردهم من منزلهم وطرد العائلة من عفرينأردوغان هو راعي للإرهاب وهو من سمح سابقاً بإدخال عشرات آلاف الجهاديين إلى الأراضي السورية، وساهم بتدمير ثورة الشعب السوري من أجل تحقيق أحلامه ومطامعه تركيا تريد الخلاص من المرتزقة الذين ارتكبوا الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري في مناطق الاحتلال التركي من خلال ارسالهم إلى ليبيا، تركيا تريد أن تحتل تلك المناطق وترسل مرتزقتها للقتال في ليبيا

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, May 26, 2020