"مدير المرصد السوري": من يقول أنه يدافع عن الشعب السوري لايذهب للقتال في ليبيا، ويحتفل بطرابلس، المسؤول الأول والأخير "رجب طيب أردوغان" الذي زج بهم في ليبيا، أردوغان لديه طموح كبير بالسيطرة على المنطقة العربية، نتحدث بواقعية وأرقام، تركيا هي التي تقحم هؤلاء المرتزقة للقتال في ليبيا، لاحقاً سيتمددون إلى شمال أفريقيا.المرتزقة السوريين هم الذي يقاتلون في طرابلس وهم الذين يتقدمون هناك، قتل منهم أعداد كبيرة أكثر من 300 قتيل ولا تزال عملية إرسال المرتزقة مستمرة، قالوا لهم أنكم ذاهبين لحماية المقرات الحكومية في طرابلس، وإذ بهم يزجون بمعارك ليبيا، أحد قادة الفصائل من الذين كان لديهم سجل سيء في عفرين يقود الآن أحد الجبهات في طرابلس وكان يرفع على الأكتف من قبل جماعة الوفاق ويحتفلون بالانتصارات ضد الجيش الوطني الليبيعلى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يقول لتركيا كفى أن تزجي بالسوريين كـ "مرتزقة" في ليبيا وغير ليبيا، منذ شهر أكتوبر الفائت بدأت عملية نقل الجهاديين من داعش وتنظيم القاعدة من جنسيات شمال أفريقيا إلى ليبيا، أردوغان ساهم بانتشار الإرهاب في سوريا ويساهم بانتشار الإرهاب في ليبيا

