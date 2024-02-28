مدير المرصد السوري: موقعان لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية في المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وببيلا جرى استهدافهما بالضربات الإسرائيلية.. أحد الاستهدافين كان عملية اغتيال وهناك معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر وقتلى جرى انتشالهم من موقع مستهدف.. حزب الله والميليشيات الإيرانية يتمركزان ومقرات في جنوب دمشق وفي المزارع الواقعة بين مطار دمشق والسيدة زينب أحد أهم معاقل حزب الله في سورية.. المميليشيات الإيرانية تسيطر ديموغرافيا على منطقة دمشق ومنطقة الحدود اللبنانية-السورية وجنوب سوريا.. ومنذ بداية العام استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 17 مرة.. وجرى تدمير أهداف خلال تلك الاستهدافات