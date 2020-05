مدير "المرصد السوري": نتيجة الأوضاع المزرية في أماكن تواجد اللاجئين.. هناك الكثير منهم عمدوا إلى بيع أعضائهم في تركيا تحديدا

مدير "المرصد السوري": نتيجة الأوضاع المزرية في أماكن تواجد اللاجئين.. هناك الكثير منهم عمدوا إلى بيع أعضائهم في تركيا تحديدا.. كما وضحت قسم من هذه الحالات شبكة أمريكية.. وهناك من يوصي ببيع أعضائه بعد وفاته لكي يحصل ذويه على الأموال. بشار الأسد المجرم الأول بحق الشعب السوري وأردوغان أيضا الذي استقبل 3 مليون لاجئ ولكن لم تكن مجانا.. بالمقابل حصل على عشرات مليارات الدولارات من الإتحاد الأوروبي والدول العربية وهو أيضا تسبب بأزمة إنسانية عندما أدخل التنظيمات المتطرفة والقاعدة إلى سوريا وسرق معامل حلب وساهم في تقسيم سوريا واحتل عفرين وشرد أهلها بينما المجتمع الدولي كان وما زال ينافق له.. والإتحاد الأوروبي يعلم بأن أردوغان يتاجر بملف اللاجئين السوريين دون أن تحرك هذه الدول ساكنا.. بينما هناك دول تحاول إيقاف هذا الإرهاب الأردوغاني الذي يهدد بملفات اللاجئين والمجموعات المتطرفة من السوريين أو من الأجانب ونقلهم إلى أوروبا. أردوغان يتاجر في الأطفال ويرسلهم للقتال في ليبيا وهذا لا يقل إجراما عن مسؤوليتها في حماية وتأمين اللاجئين على أراضيها.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, May 23, 2020