مدير المرصد السوري: نحن نعتبر أن إسرائيل وتركيا وإيران دول احتلال لسورية ولا نؤيد أي دولة احتلال.. إسرائيل كسرت كل الخطوط الحُمر عندما استهدفت قيادات في “الحرس الثوري” الإيراني وهناك خرق استخباراتي كبير للأراضي السورية..

إيران وإسرائيل تعتبران أن سورية وجبهة الجولان المحتل هي الحلقة الأضعف.. إذا ما تمسكت إيران بعدم الرد على إسرائيل فسوف تخسر كل شيء أمام جمهورها وهي ملزمة بالرد لرفع معنويات جمهورها..

إسرائيل تستطيع اقتحام ريف درعا الغربي والقنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي خلال ساعات وفي المقابل إيران تنشر مقاتلين من قوات النخبة في جنوب غرب دمشق تحت ذريعة التحضير للمعركة الكبرى.. كل الردود الإيرانية على القواعد الأمريكية في سورية 94 استهداف لم يقتل أي جندي أمريكي هذا فقط من أجل رفع معنويات جمهورها.