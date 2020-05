نحو 9600 مرتزق من العاملين تحت العباءة التركية أصبحو في ليبيا، بالإضافة لوجود نحو 3300 على الأقل متواجدين في معسكرات جنوب تركيا

"مدير المرصد السوري": نحو 9600 مرتزق من العاملين تحت العباءة التركية أصبحو في ليبيا، بالإضافة لوجود نحو 3300 على الأقل متواجدين في معسكرات جنوب تركيا تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة "الوفاق الوطني"أردوغان يستغل أبناء الشعب السوري ويزج بهم في معركة لاعلاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد وتعداد قتلى من المرتزقة في ليبيا بلغ 304 بينهم ما لا يقل عن 17 طفليجري نقل المرتزقة إلى ليبيا عبر مطار في اسطنبول ويتم نقلهم دون وجود أوراق تثبت أنهم غادروا تركيا أو تأشيرة دخول رسميةجميع الفصائل العاملة ضمن مايعرف بالجيش الوطني ترسل مقاتلين إلى ليبيا باستثناء قلة قليلة ومن لايريد أن يرسل أرغم على إرسال مقاتلين وإلا تقوم المخابرات التركية بفضحهم وفضح الانتهاكات التي قاموا بها وفضح بعض الأخلاقيات التي يمارسونها بحق أبناء الشعب السوري سواءً في عفرين أو مناطق أخرى تحتلها القوات التركية

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, May 19, 2020