مدير "المرصد السوري": نشرنا سابقا تفاصيل العملية الأمنية بتفاصيلها.. تمت في 17 من أيار الجاري وتحديدا في مدينة البصيرة شرق دير الزور.. العملية كانت بقيادة الأمريكيين نفذتها حينها قوات "التحالف الدولي" بالأشتراك مع قوات مكافحة الإرهاب من قوات سوريا الديمقراطية.. 3 مروحيات لـ"التحالف الدولي" نفذت إنزالا جويا في المنطقة.. بينما قتلت قوات سوريا الديمقراطية قيادات تنظيم "الدولة الإسلامية". تبع هذه العملية عمليات في 18 و 19 و22 من الشهر الجاري. كما استهدفت طائرة مسيرة سيارة في عفرين تقل قيادي سابق في التنظيم وآخر لا يعلم ما إذا كان قيادي في حراس الدين أو تنظيم "الدولة الإسلامية".. في حين اعتقلت المخابرات التركية الشخص الثالث الذي كان على قيد الحياة. وفي الأمس كان هناك هجوم لعناصر التنظيم على مدينة الطبقة حيث تمكنت "قسد" من إفشال الهجوم بمساعدة طائرات "التحالف الدولي". التنظيم شن عشرات الهجمات في شهر رمضان ضد قوات سوريا الديمقراطية ويكاد لا يمر يوم إلا ونشهد هجوم له.كما نشاهد هجمات مستمرة ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية. النظام يفاوض القاعدة.. اليوم تنظيم حراس الدين أجرى مفاوضات مع النظام لإتمام صفقة تبادل بينهما من أجل إخراج امرأة وأطفالها وعناصر من حراس الدين أي أن النظام يساهم في تمويل الجماعات المتطرفة عبر الفدية المالية.

