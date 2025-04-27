مدير المرصد السوري: نشر التلفزيون الفرنسي الحكومي تقريراً مصوراً حول المجازر المرتكبة في الساحل السوري، ولم يتلقَ رد من قبل الجهات الحكومية لأنه موثق، بينما نشرت صحيفة لوموند الفرنسية أيضاً تقريراً آخر وأشرطة مصورة أي تقصي حقائق فعلي، معتمدة في إحصائياتها على المرصد السوري، رغم مزاعم الشبيحة الجدد أن الصحيفة قد فضحت وكذّبت المرصد، في حين أنها لا تزال حتى اليوم تعتمد على تقاريره بشكل كامل.

الشبيحة الجدد لا يختلفون عن شبيحة بشار الأسد في قمع الرأي الآخر، ولكن الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث ينتشر “الذباب الإلكتروني” لإخفاء الحقيقة.

ورغم تغلب السياسة أحياناً على حقوق الإنسان، إلا أن هذا الملف يبقى أولوية للمجتمع الدولي حيث الحقائق واضحة وموثقة.

بالنسبة لما يحدث في حمص يُقال إنه انتقام من الذين تورطوا بدماء السوريين في عهد النظام البائد، لكن الحقيقة أن غالبية القتلى لم يكونوا من أتباع النظام السابق بل مدنيين أو ممن أجروا تسوية أمنية . وطالما لا يوجد قانون أو فتوى تحرم القتل، ستستمر هذه العمليات ضد أبناء الطائفة العلوية.

ينتهي كل شيء عندما تتحقق العدالة الانتقالية، ويُحاسب كل من قتل مدنياً سورياً، سواء في عهد النظام البائد أو الحالي.